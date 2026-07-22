Inundațiile au făcut prăpăd în Prahova. Case și drumuri sub ape, localități rămase fără curent - VIDEO

Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe localități din Prahova, după ploile torențiale căzute în timpul nopții. Zeci de gospodării au fost inundate, mai multe drumuri au ajuns sub apă, iar în unele zone au fost raportate pene de curent.
UPDATE - Pârâul Dâmbu s-a revărsat peste case și drumuri
Ploile puternice din timpul nopții au provocat noi inundații în Ploiești. Pârâul Dâmbu a ieșit din matcă, iar apa s-a revărsat pe străzile Lăutari și Poieniței. Debitul pârâului a crescut rapid din cauza cantităților mari de apă căzute într-un timp scurt. Apa a ajuns pe carosabil și în mai multe gospodării din zonă. Autoritățile urmăresc situația și intervin pentru evacuarea apei și limitarea pagubelor.
Prăpăd în Prahova din cauza ploilor torențiale
Pompierii intervin încă de la primele ore ale dimineții pentru a scoate apa din case, curți și gospodării. Cele mai multe probleme au fost semnalate în Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure, Păulești și Blejoi.
Case și gospodării inundate în mai multe localități
În Filipeștii de Târg, pompierii intervin pe strada Republicii, iar în Filipeștii de Pădure, pe strada Gării, au fost trimise echipaje din cadrul ISU Dâmbovița, pentru a-i ajuta pe salvatorii din Prahova.
Alte intervenții au loc în Păulești, pe strada Gențianei, și în Blejoi, pe strada Nicolae Iorga. Echipajele încearcă să evacueze apa și să limiteze pagubele produse de viitură.
Drumuri sub apă și localități rămase fără curent
Ploile puternice au inundat porțiuni din drumurile locale și județene, iar circulația se desfășoară cu dificultate în mai multe zone. În același timp, au fost semnalate probleme la alimentarea cu energie electrică.
Pene de curent au fost raportate în Târgșoru Vechi, Ariceștii Rahtivani, Comarnic, Păulești, Băicoi, Scorțeni, Bucov și Breaza. Debitele mai multor râuri au crescut periculos după cantitățile mari de apă căzute într-un timp scurt.
Cod roșu pe afluenții râului Provița
Hidrologii au emis Cod roșu pentru afluenții râului Provița, din cauza riscului de viituri și inundații. Oamenii din zonele vizate au fost avertizați prin mesaje Ro-Alert și sfătuiți să evite malurile râurilor și drumurile acoperite de apă.
Intervențiile pompierilor sunt în continuare în desfășurare. Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat victime.