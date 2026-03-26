Industria auto din România se reorientează. Companiile care produc pentru constructorii de mașini vor să fabrice echipamente militare

Scăderea pieței auto și presiunea tot mai mare exercitată de concurența din China forțează marii furnizori din România, inclusiv parteneri ai Dacia și Mercedes-Benz, să se reorienteze către contracte militare.

Pe măsură ce industria auto traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă, companiile de profil din România își reconfigurează strategiile, vizând un nou motor de creștere: sectorul apărării. Oportunitatea este alimentată de mecanismul european de finanțare SAFE (Security Action for Europe), prin care România a obținut deja 16,7 miliarde de euro. O condiție esențială a acestui program este nivelul ridicat de localizare a producției, ceea ce obligă furnizorii internaționali de tancuri sau drone să colaboreze cu firme autohtone pentru asamblare, personalizare și mentenanță. În paralel cu aceste fonduri europene, statul român pregătește achiziții directe de miliarde de dolari din bugetul național, creând un context ideal pentru firmele care produc în prezent piese pentru giganți precum Dacia sau Mercedes-Benz.

Interesul furnizorilor de componente auto pentru contractele militare nu este întâmplător, ci vine ca un răspuns direct la presiunile economice exercitate de competiția agresivă a Chinei și de criza carburanților. „Multe companii din automotive vor să obțină contracte de apărare pentru a compensa problemele structurale din Europa”, confirmă surse din industria locală. Mai mult, mari producători străini de armament care dețin filiale în România au început deja discuțiile cu furnizorii locali de piese auto pentru a integra capacitățile acestora în lanțurile de producție militară.

Un declin sever pe piața civilă și noi jucători în zona de înzestrare

Statistica începutului de an 2026 reflectă clar urgența acestei diversificări. Producția națională de autoturisme a scăzut cu 5,9% în primele două luni, atingând pragul de 80.244 de unități, însă semnalul de alarmă cel mai puternic vine din zona înmatriculărilor de mașini noi. Cu un declin sever de aproape 29% față de perioada similară a anului trecut, piața internă resimte din plin efectele asigurărilor scumpe, ale creditării dificile și ale reformei programului Rabla. În acest peisaj marcat de incertitudine, nu doar sectorul auto caută refugiu în contractele de înzestrare. Un jucător privat major din domeniul feroviar, specializat în construcția și repararea materialului rulant, explorează activ posibilitatea de a furniza componente pentru vehicule de luptă (MLI) sau tancuri, utilizând facilitățile existente pentru utilaje grele și locomotive.

Tendința europeană: Volkswagen și Renault dau tonul militarizării producției

Această mișcare de reorientare din România oglindește o tendință mai amplă la nivel european, unde marii constructori auto își diversifică activitatea pentru a salva locurile de muncă și profiturile. Volkswagen, spre exemplu, negociază transformarea fabricii din Osnabrück într-un centru de producție pentru componentele sistemului de apărare Iron Dome, în colaborare cu firma israeliană Rafael. Totodată, grupul german explorează piața vehiculelor militare ușoare cu prototipuri bazate pe modelele Amarok și Crafter.

În mod similar, Renault revine în forță pe segmentul militar prin producția de drone cu rază lungă și muniții de tip „loitering” (drone kamikaze) la fabrica din Le Mans. Aceste parteneriate strategice, care vizează contracte de peste un miliard de euro, demonstrează că industria auto și cea de apărare devin tot mai interdependente, oferind o plasă de siguranță vitală pentru unitățile de producție care se confruntă cu scăderea cererii pe piața civilă.