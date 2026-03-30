Inflația ar putea ajunge la 20%, după Sărbătorile Pascale. Avertismentul dur lansat de liderul sindicaliștilor:”Va exista o criză multiplă” -VIDEO

Inflația ar putea să ajungă la 20% după Sărbătorile Pascale! Este cel mai grav avertisment lansat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, în ediția specială a știrilor de la PrimeTimeNews, moderată de jurnalistul Alin Stan. Anunțul a fost făcut de liderul sindicalist Bogdan Hossu, care s-a pus la punct cu toate analizele experților, în urma celor mai recente evenimente din piață.

„Până la o creștere cu 7 puncte procentuale este estimatul tuturor experților asupra inflației. Asta înseamnă că de la 10% inflație vom ajunge la 17%. În condițiile actuale vă spun cinstit că probabil va exista o criză multiplă și vom avea o inflație de peste 20% în următoarea perioadă, mai ales multiplicată și de perioada Sărbătorilor Pascale la catolici și la ortodocși, care au un efect de creștere în general al faptului inflaționist”, a declarat Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa.

