Ilie Bolojan l-ar fi înlocuit pe secretarul de la Energie
6 mai 2026, 10:34
Ilie Bolojan - Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Ilie Bolojan ar fi schimbat secretarul general al Ministerului Energiei înainte de moțiunea de cenzură, transmite Profit.ro. Asta în contextul în care abia ce preluase și funcția de ministru interimar al Energiei, înainte de a fi demis.
Realitatea PLUS a solicitat un răspuns de la Ilie Bolojan, însă până în acest moment acesta nu a oferit unul.
Concret, Bolojan l-ar fi înlocuit pe Mihail-Silviu Pocora cu Sorin Elisei, director general în minister și, totodată, reprezentant al statului român în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom.
Conform informațiilor din CV-ul său, Elisei lucrează din 2007 în domeniul energiei, în care a debutat la Energy Holding, ca director de operațiuni și tranzacții de furnizare.
