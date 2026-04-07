Ieftiniri la pompă. Motorina a scăzut sub 10 lei pe litru marți, 7 aprilie, după reducerea accizei

Marți, 7 aprilie, prețul motorinei a coborât sub pragul psihologic de 10 lei pe litru la stațiile Petrom, marcând prima ieftinire semnificativă după intrarea în vigoare a noii Ordonanțe de Urgență. Guvernul a aplicat reducerea accizei cu 36 de bani pe litru (cu TVA inclus), măsură menită să tempereze costurile la pompă pentru transportatori și consumatori.

Ziua de marți, 7 aprilie, aduce o gură de oxigen pentru șoferii români, după ce prețul motorinei a coborât sub pragul psihologic de 10 lei pe litru în mai multe stații de alimentare. Potrivit datelor centralizate de platforma peco-online, cele mai accesibile tarife sunt afișate de benzinăriile Petrom, unde motorina standard se vinde cu 9,93 lei/litru. În același timp, stațiile OMV, Lukoil și MOL mențin prețuri ușor peste acest prag, situându-se între 10,02 și 10,03 lei pe litru, în timp ce la Rompetrol tariful urcă până la 10,28 lei.

Motorina scade sub pragul de 10 lei: Efectele reducerii accizei la pompă

În ceea ce privește benzina, prețurile sunt considerabil mai mici, pornind de la un minim de 9,11 lei pe litru și ajungând la un maximum de 9,23 lei, în funcție de rețeaua de distribuție aleasă.

Această ieftinire este rezultatul direct al Ordonanței de Urgență adoptate recent de Guvern, care prevede o reducere temporară a accizei pe durata crizei actuale de pe piața petrolului. Concret, măsura a tăiat 36 de bani pe litru din prețul final (cu TVA inclus), după ce acciza pentru 1.000 de litri de motorină a fost diminuată de la 2.804,29 lei la 2.504,29 lei. Această intervenție fiscală are rolul de a limita impactul tensiunilor internaționale asupra economiei naționale, oferind un sprijin imediat atât consumatorilor casnici, cât și sectorului de transporturi.