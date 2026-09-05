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Guvernul României, vizat de trei dosare DNA privind atribuirea fondurilor din programul SAFE – surse
Premierul Ilie Bolojan
Publicat5 sept. 2026, 12:26
SursăRealitate Plus
Guvernul României este vizat de trei dosare deschise la DNA cu privire la felul în care au fost atribuite contractele prin programul SAFE, potrivit surselor Realitatea PLUS. Este vorba despre un program de peste 16 miliarde de euro, iar suspciunile sunt legate de modul în care au fost împărțiți banii, dar și cum ar fi favorizat Executivul compania germană Rheinmetall.
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