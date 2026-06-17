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Grevă spontană la Fabrica de Arme Cugir. Angajații sunt revoltați că nu şi-au primit salariile
Grevă Fabrica de Arme Cugir
Publicat17 iun. 2026, 11:30
Sursărealitatea.net
Grevă spontană la Fabrica de Arme din Cugir. Angajații au întrerupt activitatea miercuri, pentru a doua zi consecutiv, protestând față de faptul că nu și-au primit salariile.
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