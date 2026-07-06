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George Simion, apel la Nicușor Dan: „Ceasul 12! Nominalizează un premier ACUM”
Nicușor Dan și George Simion
Publicat6 iul. 2026, 12:25
Actualizat6 iul. 2026, 12:30
SursăRealitatea.net
Liderul AUR, George Simion, a lansat un nou apel la adresa președintelui Nicușor Dan pentru a nominaliza un nou premier. De asemenea, Simion i-a cerut demisia urgentă premierului interimar, Ilie Bolojan.
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