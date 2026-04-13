Galeria Kulterra inaugurează expoziția „Filcǎi” semnată de Liviu Alexa

„Galeria Kulterra are plăcerea de a anunța deschiderea expoziției personale „Filcǎi” semnată de Liviu Alexa, un proiect artistic care recuperează și reinterpretează un artefact cultural marginal, plasat la intersecția dintre memorie colectivă, subcultură și imaginar vizual contemporan.

Expoziția pornește de la fascinația artistului pentru universul cărților de joc și pentru potențialul lor simbolic, fiind inspirată atât de iconografia tarotului reinterpretată de Salvador Dalí, cât și de jocul tradițional Filcǎi, specific Transilvaniei. În acest context, demersul artistic devine o formă de recuperare culturală și de resemnificare a unor imagini și practici aflate la limita dintre uitare și supraviețuire.

Lucrările expuse reconfigurează întregul pachet de cărți Filcǎi sub forma unor picturi, propunând o galerie de personaje hibride, eroi decrepiți, zei uitați, regi contemporani și figuri mitologice, care construiesc un univers vizual dens, situat între tradiție și ficțiune. Practica artistului activează un imaginar colectiv fragil, aducând în prim-plan un joc considerat „plebeu”, dar încărcat de semnificații sociale și istorice.

„Filcǎi” devine astfel nu doar o expoziție, ci un gest de arhivare afectivă și de rezistență culturală, prin care artistul încearcă să salveze de la dispariție un fragment de identitate regională și să îl aducă în contemporaneitate prin limbaj pictural.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 16 aprilie – 10 mai 2026, la Galeria Kulterra din București.

Vernisajul va avea loc joi, 16 aprilie, la ora 18:00.”, se arată în comunicatul de presă.