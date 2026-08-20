Fostul ministru al Muncii desființează legea lui Pîslaru: „Sporurile ar trebui incluse în salarii ca românilor să nu le scadă veniturile după noua lege a salarizării”

În exclusivitate la REALITATEA PLUS, acesta a explicat și alte aspecte ale noii legi a salarizării. Totuși, social-democratul susține că noul proiect nu a fost dezbătut cu partidele și că era la piață când l-a primit pe telefon.
Florin Manole: „Legea salarizării nu a fost dezbătută cu partidele!”
„Nu l-am dezbătut, nu l-am analizat.
Vă spun sincer, eram la piață când l-am primit pe telefon, abia... nici n-am apucat să deschid toate fișierele. Un lucru care apare imediat în atenție este scăderea valorii de referință.
Scăderea valorii de referință ar trebui să însemne, în practică, niște venituri reduse, pentru că asta e filozofia legii, se înmulțește coeficientul cu valoarea de referință.
Dacă unul dintre ele e mai mic, atunci produsul e mai mic. Sistemul de sporuri din România este un sistem foarte complex și cam unic în Uniunea Europeană.
Noi trebuie să depășim nivelul ăla. Și atunci când am lucrat eu în Ministerul Muncii, această idee, care este și în jalonul PNRR, era avută în vedere.
Doar că am lucrat atunci, și sunt convins că echipa Ministerului Muncii a încercat să facă asta și acum, prin introducerea sporurilor în salariul de bază, astfel încât salariatul să nu simtă o diferență în minus.
Scăderea procentului din PIB nu trebuie să însemne scăderea veniturilor.
De ce? Pentru că PIB-ul crește. Încă o dată, scade procentul din PIB.
Una este să cheltui 8 lei pe salarii dintr-un PIB de 100, alta este să cheltui 10 lei pe salarii dintr-un PIB de 150.
Deci dacă PIB-ul crește mai repede decât masa salarială, atunci procentul ăsta scade și deci se atinge obiectivul.
Este cumva justificat, dar trebuie avut în vedere, încă o dată, stimularea economiei.
Pentru că dacă PIB-ul nu crește, o să avem o problemă. Ori dacă noi nu facem nimic să crească economia, ba dimpotrivă, guvernul face tot ce poate să scadă economia, din câte se pare, atunci această prevedere poate să genereze probleme. ”, a declarat fostul ministru al Muncii - Florin Manole.