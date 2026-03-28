Fostul director politic al Casei Albe, mesaj în exclusivitate pentru Realitatea PLUS: „Ascultați de oamenii din Texas mai mult decât ascultați de cei de la Bruxelles!”

Mesaj crucial de la fostul director politic al Casei Albe! Matt Sclapp a susținut că este posibil ca în următorii ani, Conferința Acțiunii Politice a Conservatorilor să aibă loc și în România.

Organizatorul conferinței a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că îi sfătuiește pe români să asculte mai mult de cei din Texas decât de cei de la Bruxelles.

„- Mulțumesc că ești aici, în Dallas!

- Vreau să le transmit telespectatorilor Realitatea PLUS, dacă am putea avea în următorii ani CPAC în România?

- Iubesc ideea, să o facem! Unde am organiza, în București?

- Da, în București.

- Mi-ar plăcea să vin acolo. Iubesc țara voastră, iar foarte mulți oameni din România vorbesc engleză și iubiți America.

- Desigur, deja l-ai întâlnit pe George Simion la CPAC.

- Da, da.

- Care este mesajul tău pentru români?

- Mesajul meu pentru România este următorul: ascultați de oamenii din Texas mai mult decât ascultați de cei de la Bruxelles. Rămâneți oameni minunați într-o țară minunată și nu lăsați pe nimeni să vă spună ce să faceți. Avem o înțelegere?”