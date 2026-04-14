Forintul crește puternic după înfrângerea lui Viktor Orbán și victoria opoziției pro-UE

Moneda Ungariei s-a apreciat semnificativ după ce Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea în alegerile de duminică, iar victoria opoziției conduse de Peter Magyar a alimentat optimismul investitorilor.

Potrivit Bloomberg, forintul a crescut cu 1,9%, ajungând la 367,65 unități pentru un euro, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Piețele au reacționat pozitiv la perspectiva unei schimbări politice majore, care ar putea duce la relansarea relațiilor cu Uniunea Europeană.

Victoria partidului Tisza este văzută ca un semnal de respingere a modelului politic promovat de Orbán și ca o oportunitate pentru deblocarea unor fonduri europene importante, estimate la miliarde de euro. În plus, promisiunile privind apropierea de zona euro și reformele economice sporesc încrederea în stabilitatea financiară a Ungariei.

Analiștii consideră că această schimbare politică ar putea continua să susțină moneda națională și piața financiară, mai ales dacă relațiile cu Bruxelles-ul se vor îmbunătăți rapid, iar fluxurile de capital vor reveni în economie.