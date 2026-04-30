Fenechiu (PNL), discuții cu grupul PACE înainte de votul moțiunii: „Nu am amenințat, nu am făcut promisiuni, le-am cerut părerea”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 apr. 2026, 15:45

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a mers la sediul grupului PACE pentru a încerca să-i convingă pe reprezentanții formațiunii să își schimbe poziția privind votul la moțiunea de cenzură. Într-o intervenție la Realitatea Plus, protagoniștii au confirmat întâlnirea, dar au susținut că a fost vorba de o simplă discuție principială.

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