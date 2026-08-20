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Facturile la energie ar putea crește cu până 20% în iarnă
Publicat20 aug. 2026, 20:13
Actualizat20 aug. 2026, 20:15
SursăRealitatea PLUS
Facturile la energie ar putea crește cu 3% până la 15%, iar în cele mai pesimiste scenarii de iarnă chiar cu până la 20%, pe fondul problemelor din sistemul energetic și al renegocierii contractelor. România ajunge să importe energie la prețuri foarte mari, exact într-un moment în care sistemul intern este sub presiune, cu importuri care au depășit recent 500 de euro/MWh în orele de vârf.
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