Explozia vânzărilor de mașini electrice în Europa, alimentată de scumpirea carburanților

Vânzările de automobile complet electrice în Europa au înregistrat o creștere semnificativă în primul trimestru al anului, pe fondul scumpirii accentuate a carburanților, determinată de tensiunile generate de războiul din Iran. Potrivit unui raport citat de Reuters, șoferii europeni se orientează tot mai mult către alternative la motoarele cu combustie internă.

Datele colectate de E-Mobility Europe și New Automotive arată că înmatriculările de vehicule electrice pe baterie (BEV) au crescut cu 29,4% în ritm anual, ajungând la aproape 560.000 de unități în primul trimestru. Luna martie a fost deosebit de dinamică, cu un avans de peste 51%, depășind 240.000 de unități.

Aceste evoluții sunt cu atât mai relevante cu cât cele 15 piețe analizate au reprezentat anul trecut 94% din totalul vânzărilor de BEV din Uniunea Europeană și țările AELS, conform ACEA. Creșterea accelerată este interpretată nu doar ca un semn al tranziției ecologice, ci și ca un pas important pentru securitatea energetică a Europei.

Reprezentanții industriei subliniază că boom-ul vânzărilor din martie reflectă reducerea dependenței de petrol, într-un context geopolitic instabil. Se estimează că cele aproximativ 500.000 de vehicule electrice înmatriculate în trimestru au contribuit la diminuarea consumului de petrol cu circa două milioane de barili anual.

Cele mai mari piețe europene – Germania, Franța, Spania, Italia și Polonia – au înregistrat creșteri de peste 40% ale vânzărilor de mașini electrice. În același timp, în Marea Britanie, a doua cea mai mare piață BEV din regiune, înmatriculările au crescut cu 12,8%, reprezentând 22,5% din totalul vânzărilor de autoturisme noi.

În ansamblu, tendința confirmă o accelerare a tranziției către mobilitatea electrică, stimulată atât de factori economici, cât și de presiunile energetice și geopolitice recente.