Expert în energie, verdict necruțător: Guvernul putea reduce TVA și acciza la carburanți, dar încasează sume uriașe – VIDEO
Statul continuă să încaseze sume uriașe din TVA și acciză
Modul în care Executivul a gestionat criza carburanților și instrumentul ales pentru a interveni, prin plafonarea adaosului comercial, ridică semne de întrebare în rândul specialiștilor. Într-o intervenție la Realitatea Plus, Dumitru Chisăliță atrage atenția statul ar fi trebuit să implementeze o măsură fiscală pentru reducerea prețurilor la combustibil, nu să declare stare de urgență.
Expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că autoritățile aveau la dispoziție pârghii fiscale imediate, care puteau tempera creșterea prețurilor fără a fi nevoie de acte normative noi. Potrivit acestuia, astfel de măsuri ar fi avut efect instantaneu asupra pieței și ar fi redus presiunea resimțită de consumatori.
Chisăliță este de părere că, pentru Executiv, au contat veniturile suplimentare încasate zilnic la buget, pe fondul scumpirii carburanților.
- 16:44 - Disponibilizări masive la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță tăierea a 30% din posturi și comasări de instituții
- 13:26 - BNR avertizează: reducerea taxelor la carburanți ar agrava deficitul bugetar
- 12:30 - Călin Georgescu, mesaj de susținere pentru „tricolori” înainte de Turcia – România: „Sunteți descendenții unui popor demn!”
- 11:43 - CCR validează bugetul pe 2026
