EUROSTAT: Prețurile gazelor în UE revin la tendințe sezoniere. România, Croația și Ungaria, printre cele mai ieftine piețe

Sursă: EUROSTAT

Prețurile gazelor naturale pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeană au revenit, în a doua jumătate a anului 2025, la un tipar sezonier mai stabil, după distorsiunile majore provocate de criza energetică din 2022–2023. Potrivit datelor publicate de Eurostat, costurile au crescut ușor în semestrul al doilea, reflectând tendințele obișnuite din perioada rece.

Astfel, în intervalul iulie–decembrie 2025, prețul mediu al gazelor, inclusiv taxele, a ajuns la 12,28 euro pentru 100 kWh, în creștere față de 11,43 euro în primul semestru al aceluiași an. Nivelul este comparabil cu cel înregistrat în a doua parte a lui 2024, în condițiile în care taxele au rămas relativ stabile în ultimele trei semestre.

Diferențele între statele membre rămân însă semnificative. Cele mai ridicate prețuri au fost în Suedia, Țările de Jos și Italia, în timp ce cele mai mici s-au înregistrat în Ungaria, Croația și România. Aceste discrepanțe reflectă diferențe în politicile energetice naționale, nivelul taxării și gradul de intervenție al statului pe piață.

În ceea ce privește povara fiscală, Țările de Jos, Danemarca și Suedia au înregistrat cele mai mari ponderi ale taxelor în prețul final, în timp ce Croația, Grecia și Belgia au avut cele mai reduse niveluri.

Raportate la puterea de cumpărare (PPS), clasamentul se modifică parțial, însă Suedia, Portugalia și Italia rămân printre țările cu cele mai scumpe gaze pentru populație, în timp ce Ungaria și alte state din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, se mențin în zona prețurilor mai accesibile.

Datele indică o revenire treptată la normalitate pe piața gazelor, însă diferențele între statele membre continuă să fie semnificative, influențând direct costurile suportate de gospodării.