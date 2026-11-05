După industria auto, China ia cu asalt și piața de sicrie din Europa. Importuri dublate, în doar trei ani

Publicat 5 nov. 2026, 18:15 Sursă Realitatea.Net

Industria europeană a sicrielor traversează o perioadă dificilă, sufocată de concurența produselor chinezești ieftine. În ultimii cinci ani, unul din patru producători europeni a dispărut de pe piață, în timp ce importurile din China aproape s-au dublat.

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