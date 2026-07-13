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Donald Trump se va adresa națiunii, joi. Anunțul vine la scurt timp după reinstalarea blocadei în Strâmtoarea Ormuz
Președintle Donald Trump (Profimedia)
Publicat13 iul. 2026, 23:52
SursăRealitatea.Net
Președintele Donald Trump se va adresa națiunii joi, într-un moment în care relațiile cu Iranul se află din nou într-o fază critică. Faptul că nu a anunțat tema discursului, combinat cu reinstalarea blocadei navale în Strâmtoarea Ormuz, sugerează posibilitatea unui anunț extrem de important.
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