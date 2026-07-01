Donald Trump a raportat venituri de peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile cu criptomonede

Publicat 1 iul. 2026, 14:39 Sursă realitatea.net

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat venituri de peste 1,4 miliarde de dolari obținute în 2025 din afacerile cu criptomonede dezvoltate împreună cu familia sa, potrivit celei mai recente declarații financiare depuse la Oficiul pentru Etică al Guvernului SUA și analizate de Reuters.

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