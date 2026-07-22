Directorul TAROM ar fi fost revocat din funcție, pe fondul unor dispute salariale

Publicat 22 iul. 2026, 17:40 Actualizat 22 iul. 2026, 19:26 Sursă Realitatea Plus

Compania TAROM rămâne fără conducere executivă. Directorul general al TAROM ar fi fost revocat din funcție. Decizia ar fi survenit în urma unor conflicte privind bugetul companiei și salariile angajaților, potrivit Realitatea Plus.

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