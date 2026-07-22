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Directorul TAROM ar fi fost revocat din funcție, pe fondul unor dispute salariale

Aeronava Tarom

Aeronava Tarom

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat22 iul. 2026, 17:40
Actualizat22 iul. 2026, 19:26
SursăRealitatea Plus

Compania TAROM rămâne fără conducere executivă. Directorul general al TAROM ar fi fost revocat din funcție. Decizia ar fi survenit în urma unor conflicte privind bugetul companiei și salariile angajaților, potrivit Realitatea Plus.

Unul dintre motivele pentru care directorul general Bogdan Costaș a fost demis este legat de discuțiile privind bugetul companiei, dar și faptul că angajații ar fi cerut dublarea salariilor.

Mai mult, aceștia ar fi amenințat că nu vor mai semna documente până nu vor primi majorările salariale solicitate. Compania TAROM nu a furnizat un punct de vedere până în acest moment.

Noul director general al companiei va fi Cristian Anghel, indică sursele.

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