Actualitate· 1 min citire
Despăgubirile din scandalul ROBOR ar putea depăși amenzile uriașe aplicate băncilor. Avertisment BNR
Consiliul Concurenței a amendat mai multe bănci
Publicat7 iul. 2026, 08:29
Actualizat7 iul. 2026, 08:33
SursăRealitatea.Net
Banca Națională avertizează, în cel mai nou Raport privind stabilitatea financiară, că procesele pe care clienții le-ar putea deschide împotriva băncilor în scandalul ROBOR ar putea genera pierderi mai mari decât amenzile aplicate de Consiliul Concurenței. Vorbim despre litigii prin care debitorii ar putea cere despăgubiri pentru prejudiciile provocate de modul în care a fost stabilit indicele ROBOR.
Citește și
- 23:45Avertisment sumbru: Economiștii anunță un blocaj financiar major în România din cauza crizei politice și a prăbușirii consumului
- 15:31Adrian Câciu, atac dur la Bolojan: „A 10-a lună de scădere a consumului. Nu e nimic firesc în asta!”
- 12:25George Simion, apel la Nicușor Dan: „Ceasul 12! Nominalizează un premier ACUM”
- 12:19O mare companie low cost din Europa va fi cumpărată de americani. Tranzacție de 6 miliarde de euro
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News