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De ce ne este somn după masă?
Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru
Într-o nouă ediție a emisiunii Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru discută despre unul dintre cele mai frecvente fenomene ale organismului: starea de somnolență care apare după masă. Care sunt cauzele, când este normală și când poate ascunde probleme de sănătate, aflați în această ediție.
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