Datoria publică se apropie de 60% din PIB
8 dec. 2025, 12:51
Datoria guvernamentală a depăşit în august suma de 1.080 de miliarde de lei, reprezentând aproape 60% din Produsul Intern Brut, a transmis Ministerul Finanţelor.
Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 890 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat, împrumuturile cifrându-se în jurul sumei de 175 de miliarde de lei.
În acelaşi timp, datoria în moneda naţională se ridica la valoarea de 495 de miliarde de lei, cea în euro 475 de miliarde, iar datoria în dolari americani la 110 miliarde echivalent lei.
