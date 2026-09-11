Reforma lui Bolojan e neconstituțională: o analiză de Daniel Udrescu
Ilie Bolojan / Foto Profimedia
Modul în care au fost abordate modificările fiscale poartă un accent vădit către nelegalitate, prezentat public drept revelație administrativă și curaj reformator. În realitate, ceea ce ni se oferă ca mare construcție fiscală seamănă mai curând cu improvizația unei administrații provinciale, grăbite să transforme lipsa de pregătire în doctrină de stat. Nu avem în față o reformă matură, fundamentată și așezată constituțional, ci o succesiune de corecții, derogări și obligații introduse în ultimele zile ale anului, după metoda faptului împlinit.
Spus diplomatic, reforma Bolojan confundă fermitatea cu graba, disciplina bugetară cu presiunea fiscală și autoritatea executivă cu dreptul de a rescrie regulile fără timpul, studiile și garanțiile cerute de Constituție. Spus juridic, metoda ridică probleme serioase de constituționalitate. Sunt puse în discuție condițiile delegării legislative, separația puterilor, securitatea juridică, predictibilitatea fiscală, autonomia locală, egalitatea contribuabililor, proprietatea și justa așezare a sarcinilor fiscale.
Desigur, numai Curtea Constituțională poate pronunța un verdict juridic obligatoriu. Dar opinia publică are dreptul să confrunte reforma cu textele Constituției și să formuleze o concluzie politică și juridică argumentată. Din această perspectivă, reforma lui Bolojan este neconstituțională prin metoda de adoptare, prin instabilitatea normativă produsă și prin efectele fiscale pe care le pregătește.
Executivul nu este legiuitorul obișnuit al României
Art. 61 alin. (1) din Constituție stabilește fără echivoc că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Guvernul poate adopta ordonanțe, dar numai în limitele delegării legislative prevăzute de art. 115.
În cazul ordonanțelor de urgență, art. 115 alin. (4) impune trei condiții cumulative. Trebuie să existe o situație extraordinară, reglementarea ei să nu poată fi amânată, iar urgența să fie motivată în cuprinsul actului normativ.
Nevoia generală de bani la buget nu este, prin ea însăși, o situație extraordinară. Nici apropierea unui nou an fiscal, nici obligația adoptării bugetului și nici necesitatea stabilirii taxelor locale nu sunt evenimente neașteptate. Toate sunt cunoscute din timp și fac parte din activitatea normală a Guvernului.
Jurisprudența Curții Constituționale a stabilit că situația extraordinară trebuie să fie obiectivă și independentă de voința Guvernului. Prin deciziile nr. 255/2005, nr. 421/2007, nr. 1.008/2009 și nr. 761/2014, Curtea a arătat că urgența nu se confundă cu utilitatea, oportunitatea politică ori dorința Executivului de a reglementa mai repede.
Dacă Guvernul a întârziat pregătirea reformei, această întârziere este o deficiență administrativă, nu o situație extraordinară. Executivul nu își poate fabrica singur urgența, pentru ca apoi să invoce propria întârziere drept temei constituțional. Incompetența de planificare nu poate deveni izvor de drept.
Problema nu este că Guvernul a adoptat o singură ordonanță într-o împrejurare neobișnuită. Problema este transformarea ordonanței de urgență într-o procedură fiscală obișnuită, prin care Executivul pune Parlamentul și contribuabilii în fața unor efecte deja produse.
Este necesară aici o distincție. Ordonanța de urgență poate produce efecte înaintea aprobării parlamentare, deoarece art. 115 alin. (5) permite intrarea sa în vigoare după depunerea spre dezbatere în procedură de urgență la Camera competentă și după publicarea în Monitorul Oficial. Prin urmare, nu orice ordonanță este nelegală numai fiindcă se aplică înaintea votului final.
Încălcarea Constituției apare atunci când Executivul folosește ordonanța pentru a evita controlul parlamentar, fără o situație extraordinară reală și fără demonstrarea imposibilității amânării. În acel moment, Guvernul nu mai exercită legitim o competență excepțională, ci se substituie autorității legiuitoare. Aici Dl Bolojan este un artist al infracţiunilor de abuz în formă continuată.
Art. 1 alin. (4) consacră separația și echilibrul puterilor. Folosirea sistematică a ordonanțelor de urgență pentru reforme fiscale structurale mută centrul legiferării de la Parlament la Guvern. Parlamentul ajunge să dezbată ulterior reguli deja aplicate, obligații deja născute și efecte patrimoniale deja consumate. Controlul parlamentar nu dispare formal, dar este slăbit în substanța sa. Mai mult, prin aprobare tacită Parlamentul spear să fie trimis în judecată pentru daune, căci efectele OUG pot avea consecinţe devastatoare sub forma LEGII applicate greşit.
Cronologia unei improvizații fiscale
Cronologia spune mai mult decât orice discurs politic. Legea nr. 239/2025 a fost publicată la 15 decembrie 2025. La numai două zile, OUG nr. 78/2025 a intervenit pentru a o corecta. La 24 decembrie a urmat OUG nr. 89/2025, un act normativ amplu și eterogen, care a reunit fiscalitatea, accizele, sistemul RO e-Factura, concediile medicale, educația, prestațiile sociale, companiile de stat, energia și finanțele locale. Modificări importante au devenit aplicabile de la 1 ianuarie 2026.
Contribuabililor, profesioniștilor contabili, administrației fiscale și autorităților locale li s-au acordat astfel câteva zile, dintre care multe nelucrătoare, pentru a descifra reguli care modificau bugete, contracte, evidențe, sisteme informatice și decizii economice.
Aceasta nu este predictibilitate fiscală. Este folosirea publicării formale ca paravan pentru imprevizibilitatea materială. O lege publicată înainte de începutul anului fiscal nu devine automat previzibilă dacă destinatarii ei nu dispun de un timp real pentru adaptare.
Art. 1 alin. (3) din Constituție consacră România ca stat de drept, iar art. 1 alin. (5) impune respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor. Din aceste norme, Curtea Constituțională a desprins obligațiile de claritate, precizie, coerență și previzibilitate. În fiscalitate, unde legea intervine direct asupra patrimoniului și planificării economice, exigența trebuie să fie mai severă, nu mai relaxată.
Codul fiscal formulează chiar standardul pe care reforma l-a abandonat. Art. 3 lit. b) consacră certitudinea impunerii și cere norme clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare. Art. 3 lit. e) consacră predictibilitatea impunerii, iar art. 4 stabilește regula modificării Codului fiscal cu un interval care să permită adaptarea contribuabililor, de regulă cu cel puțin șase luni înainte de intrarea în vigoare.
Existența unor derogări legale nu permite transformarea excepției într-un mod permanent de guvernare. Derogarea poate elimina aplicarea termenului obișnuit, dar nu poate elimina controlul de constituționalitate întemeiat pe art. 1 alin. (5).
Termenul de șase luni nu este un privilegiu acordat contabililor sau consultanților fiscali. El permite recalcularea prețurilor, renegocierea contractelor, aprobarea bugetelor, adaptarea programelor informatice și alegerea conduitei economice înaintea producerii faptului fiscal. Când statul schimbă regulile cu o săptămână înainte de aplicare, contribuabilul nu mai poate decide. El poate doar să suporte.
Confuziile apărute chiar în formele consolidate ale Codului fiscal reprezintă un simptom al acestei instabilități. O formă informativă greșită nu modifică legea, dar arată cât de dificil a devenit sistemul chiar pentru administrația care trebuie să îl aplice. Dacă statul nu își poate consolida fără ezitare propriile texte, nu îi poate reproșa contribuabilului că nu le-a înțeles instantaneu.
Legea fiscală nu se redactează ca un inventar de urgențe
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă cere fundamentarea temeinică a soluțiilor, evaluarea impactului economic, social și juridic, corelarea cu legislația existentă, integrarea organică în sistemul de drept și folosirea unui limbaj clar și neechivoc.
Art. 6 impune fundamentarea proiectului pe o evaluare preliminară a impactului. Art. 13 cere integrarea actului în ansamblul legislației. Art. 14 consacră unicitatea reglementării în materie, iar art. 36 impune claritatea, precizia și lipsa echivocului.
Aceste norme nu sunt simple recomandări de redactare. Încălcarea lor devine o problemă constituțională atunci când produce contradicții, lacune ori imposibilitatea destinatarului de a anticipa conduita cerută de stat.
OUG nr. 78/2025 a reprezentat o corecție imediată a unei legi abia publicate. OUG nr. 89/2025 a funcționat ca o ordonanță omnibus, alcătuită din măsuri fără o unitate materială reală. Unele puteau fi urgente, altele puteau fi doar utile, iar altele reprezentau opțiuni politice obișnuite. O motivare generală nu poate acoperi constituțional fiecare intervenție inclusă într-un asemenea act.
Aprobarea ulterioară de către Parlament nu face să dispară automat viciul originar. Condițiile art. 115 alin. (4) trebuie să existe la data adoptării ordonanței. Parlamentul poate corecta, modifica sau respinge actul, dar nu poate transforma retroactiv o situație administrativă obișnuită într-o situație extraordinară.
Autonomia locală, redusă la executarea unui ordin
OUG nr. 78/2025 a impus autorităților deliberative locale adoptarea de îndată, cel târziu până la 31 decembrie 2025, a hotărârilor privind impozitele și taxele locale pentru 2026, sub sancțiunea sistării unor cote defalcate și sume de echilibrare.
Această construcție trebuie analizată prin art. 120 și art. 121 din Constituție, care consacră autonomia locală și rolul consiliilor locale, precum și prin art. 139 alin. (2), potrivit căruia impozitele și taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau județene, în limitele și condițiile legii.
Statul poate fixa limite, criterii și reguli unitare. Nu poate însă transforma competența deliberativă locală într-un gest formal, executat în câteva zile sub amenințarea tăierii resurselor. Autonomia nu înseamnă doar existența unui vot. Ea presupune timp pentru evaluarea nevoilor comunității, fundamentare economică, consultare publică și posibilitatea reală de alegere.
Carta europeană a autonomiei locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997 și integrată în dreptul intern în condițiile art. 11 din Constituție, cere ca autoritățile locale să dispună de libertate efectivă de acțiune și de resurse proporționale cu atribuțiile lor.
Sancționarea bugetară a întregii comunități pentru o omisiune instituțională trebuie să treacă testul proporționalității. Existau soluții mai puțin intruzive, precum notificarea, acordarea unui termen de remediere, controlul de legalitate, răspunderea persoanelor vinovate ori menținerea temporară a cotelor anterioare.
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională impune publicarea proiectelor, posibilitatea formulării de propuneri și consultarea cetățenilor. Procedura de urgență prevăzută la art. 7 alin. (13) nu poate deveni o scurtătură generală pentru o urgență produsă de administrația centrală. Dacă Guvernul a întârziat, nu rezultă că dezbaterea locală trebuie suprimată.
Art. 115 alin. (6) interzice ordonanțelor de urgență să afecteze regimul instituțiilor fundamentale și drepturile, libertățile și îndatoririle constituționale. Curtea Constituțională a explicat prin Decizia nr. 1.189/2008 că termenul „a afecta” privește modificarea negativă a regimului ori a substanței unei garanții. Când autonomia locală este golită de conținut prin termen și sancțiune, problema devine constituțională.
Pentru 2027, o categorie de clădiri riscă să rămână fără formulă fiscală
Cea mai gravă vulnerabilitate materială apare la 1 ianuarie 2027. Pentru anul 2026, art. 460 alin. (1) și (4) din Codul fiscal continuă să reglementeze clădirile rezidențiale și clădirile cu destinație mixtă deținute de persoane juridice. OUG nr. 78/2025 a amânat până în anul 2027 intrarea în vigoare a abrogării acestor dispoziții.
Prin urmare, în 2026, un apartament al unei societăți, utilizat efectiv pentru locuit, nu poate fi transformat administrativ în clădire nerezidențială numai din cauza calității proprietarului.
Art. 453 lit. f) definește clădirea rezidențială prin construcția și dotarea necesare locuirii. Criteriul legal este destinația bunului. Dacă de la 1 ianuarie 2027 dispare formula de calcul pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor juridice, dar definiția categoriei rămâne în vigoare, Codul fiscal va conține o categorie juridică fără mecanismul corespunzător de impunere.
Art. 460 alin. (2), destinat expres clădirilor nerezidențiale, nu poate fi extins prin analogie asupra clădirilor rezidențiale. În materie fiscală, administrația nu poate crea obligații pe care legea nu le-a prevăzut clar. Principiul legalității impunerii, art. 1 alin. (5), art. 56 și art. 139 din Constituție, precum și art. 3 lit. b) din Codul fiscal exclud completarea normei în defavoarea contribuabilului.
Două apartamente identice, situate în același bloc, având aceeași valoare și aceeași utilizare exclusiv locativă, nu dobândesc naturi economice diferite doar pentru că unul aparține unei persoane fizice, iar celălalt unei societăți.
Persoanele fizice și cele juridice pot primi tratamente diferite atunci când există o justificare obiectivă și rezonabilă. Dar scopul lucrativ general al unei societăți nu schimbă automat destinația concretă a apartamentului. O diferență fiscală semnificativă trebuie justificată prin raportare la obiectul impozitului, nu la o prezumție administrativă.
Sunt astfel puse în discuție art. 16 privind egalitatea, art. 56 alin. (2) privind justa așezare a sarcinilor fiscale și art. 44 privind proprietatea. Nu orice diferență reprezintă discriminare și nu orice impozit este confiscatoriu. Dar o diferență fără justificare obiectivă, rezultată dintr-o lacună și aplicată prin analogie, este exact opusul certitudinii fiscale.
Impozitarea inflației nu reprezintă justa așezare
Art. 56 alin. (2) din Constituție prevede că sistemul legal de impuneri trebuie să asigure justa așezare a sarcinilor fiscale. Textul nu autorizează statul să colecteze cât dorește și să numească rezultatul echitate. El cere ca obligația să rămână legată de capacitatea contributivă reală, să nu fie arbitrară și să nu producă sarcini disproporționate.
Într-o economie inflaționistă, valoarea nominală nu este identică valorii economice. Un imobil poate valora mai mulți lei fără să producă un venit mai mare, fără să genereze lichiditate și fără ca proprietarul să fie mai bogat în termeni reali.
Dacă baza fiscală este majorată automat prin valori de piață sau studii generale, iar costul istoric, starea concretă, randamentul, gradul de ocupare și efectul inflației sunt ignorate, statul nu impozitează neapărat o capacitate contributivă nouă. El ajunge să impoziteze deprecierea monedei.
Justa așezare nu poate fi redusă la uniformitatea aritmetică a unei cote. Aceeași cotă aplicată unei baze deformate de inflație poate produce o sarcină injustă. Legea trebuie să indice data evaluării, sursa valorilor, metodologia, coeficienții de ajustare și calea de corecție individuală. Sunt necesare plafonarea creșterii anuale, aplicarea etapizată și posibilitatea contribuabilului de a demonstra valoarea reală și utilizarea efectivă a bunului.
În cazul impozitului anual pe proprietate, inflația este relevantă prin creșterea bazei și diminuarea lichidității reale. În cazul impozitării unui câștig la înstrăinare, problema este și mai evidentă. Diferența dintre prețul nominal de vânzare și costul istoric poate include o componentă care nu reprezintă un câștig economic, ci numai pierderea puterii de cumpărare a monedei. Impozitarea acestei componente, fără o corecție rațională, transformă impozitul pe câștig într-un impozit asupra conservării patrimoniului.
Art. 135 alin. (2) lit. a) și b) obligă statul să asigure libertatea comerțului, protecția concurenței loiale și crearea cadrului favorabil valorificării factorilor de producție. Fiscalitatea care consumă capitalul necesar conservării proprietății și funcționării întreprinderii afectează investiția, oferta locativă, finanțarea și continuitatea activității economice.
Statul fragmentează impozitele, contribuabilul suportă totalul
Autoritățile justifică fiecare obligație separat. Impozitul pe clădire are ca obiect proprietatea, impozitul pe venit sau profit are alt fapt generator, contribuțiile au altă natură, iar costurile de conformare nici măcar nu apar în cota fiscală. Juridic, obiectele sunt diferite. Economic, toate obligațiile sunt plătite din același patrimoniu.
Pentru o microîntreprindere, impozitul local pe clădire este o cheltuială contabilă, dar nu reduce baza impozitului pe veniturile microîntreprinderii. Pentru proprietarul care închiriază, venitul brut nu este identic venitului disponibil. Din chirie se plătesc reparațiile, perioadele de neocupare, asigurarea, finanțarea, administrarea, impozitul local, impozitul pe venit sau profit și, după caz, contribuțiile.
Analizarea separată a fiecărei obligații ascunde efectul total. Constituționalitatea nu poate fi măsurată numai prin citirea fiecărei cote. Trebuie analizate valoarea totală a obligațiilor, venitul net produs de bun, costurile indispensabile conservării, finanțarea, gradul de ocupare, lichiditatea și timpul acordat adaptării.
Art. 44 din Constituție și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului recunosc statului o marjă largă în fiscalitate. Dar ingerința trebuie să aibă o bază legală clară, să urmărească interesul general și să păstreze un just echilibru între interesul colectiv și protecția patrimoniului individual.
Nevoia bugetului a fost calculată. Capacitatea reală a contribuabilului a fost presupusă. Aceasta este ruptura fundamentală dintre fiscalitatea constituțională și reforma contabilizată exclusiv prin sumele pe care statul dorește să le încaseze.
Parlamentul nu trebuie să devină notarul Guvernului
Ordonanțele de urgență nu reprezintă ultimul cuvânt al Executivului. Potrivit art. 115 alin. (5) și (7) din Constituție, ele sunt supuse Parlamentului, care le aprobă sau le respinge prin lege și poate reglementa măsurile necesare cu privire la efectele produse.
Parlamentul nu este obligat să transforme automat decizia Guvernului în lege. El poate modifica textele, poate elimina dispozițiile neconstituționale, poate introduce norme tranzitorii, poate restabili predictibilitatea și poate reface regimul fiscal programat pentru anul 2027.
Acesta este momentul în care excesul de legiferare al Executivului poate fi oprit. Parlamentul nu trebuie să funcționeze ca notarul Guvernului. Dacă aprobă mecanic ordonanțele, după ce acestea au produs deja efecte, își abandonează rolul consacrat de art. 61 alin. (1) și contribuie la transformarea excepției constituționale într-o procedură obișnuită de guvernare.
Controlul parlamentar trebuie să fie real, nu ceremonial. Trebuie verificată separat urgența fiecărei măsuri, trebuie refăcut studiul de impact, trebuie evaluate efectele cumulate asupra contribuabilului și trebuie acordat un termen real de adaptare. Parlamentul poate și trebuie să oprească transformarea improvizației fiscale într-un regim permanent.
O soluție constituțională ar presupune păstrarea unei formule exprese pentru clădirile rezidențiale și mixte ale persoanelor juridice după 1 ianuarie 2027, aplicarea criteriului destinației efective, un termen de minimum șase luni pentru modificările structurale, plafonarea ori etapizarea creșterilor bruște, dreptul la corectarea individuală a valorii și fundamentarea publică a cotelor locale.
De asemenea, presiunea financiară asupra autorităților locale trebuie înlocuită cu o procedură graduală de notificare și remediere. Comunitățile nu trebuie sancționate pentru întârzieri instituționale produse tocmai de graba administrației centrale.
Concluzie
Reforma lui Bolojan este neconstituțională nu pentru că statul ar fi lipsit de dreptul de a stabili și colecta impozite, ci pentru că metoda aleasă răstoarnă ordinea constituțională a legiferării.
Este încălcat spiritul art. 115 alin. (4), deoarece urgențe administrative previzibile sunt prezentate ca situații extraordinare. Este pus în discuție art. 115 alin. (6), deoarece ordonanțele afectează negativ garanții constituționale, autonomia locală și proprietatea. Este încălcat art. 1 alin. (5), prin succesiunea rapidă a actelor, incoerență și lipsa unui interval real de adaptare.
Sunt afectate art. 120, art. 121 și art. 139 alin. (2), prin reducerea deliberării locale la executarea sub presiune a unei obligații centrale. Sunt puse în discuție art. 16 și art. 56 alin. (2), dacă bunuri identice și utilizate identic suportă sarcini radical diferite fără o justificare obiectivă. Art. 44 devine incident atunci când cumulul fiscal produce o sarcină excesivă și rupe justul echilibru.
Excepția a devenit procedură obișnuită. Urgența a fost fabricată din întârziere. Predictibilitatea a fost redusă la simpla publicare înainte de miezul nopții fiscale. Autonomia locală a fost redusă la un vot sub amenințare bugetară. Valoarea nominală a fost confundată cu puterea economică reală, iar justa așezare a sarcinilor fiscale a fost înlocuită cu nevoia imediată de încasare.
Executivul legiferează prea mult. Parlamentul trebuie să redevină legiuitor.
O reformă adevărată nu se măsoară prin viteza cu care produce obligații, ci prin soliditatea juridică și economică a regulilor sale. Când legea este grăbită, eterogenă și contradictorie, contribuabilul nu mai este supus unei fiscalități previzibile. Este supus unei improvizații cu forță de lege.
Iar improvizația nu devine constituțională numai pentru că este prezentată solemn drept reformă.
Repere juridice
Constituția României, art. 1 alin. (3)–(5), art. 11, art. 16, art. 44, art. 56 alin. (2), art. 61 alin. (1), art. 115 alin. (4)–(7), art. 120, art. 121, art. 135 alin. (2) și art. 139 alin. (2).
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 3 lit. b) și e), art. 4, art. 453 lit. f), art. 460 și art. 489.
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, art. 6, art. 13, art. 14 și art. 36.
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, art. 7.
Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale.
Legea nr. 239/2025, OUG nr. 78/2025, OUG nr. 89/2025 și HCGMB nr. 514/2025.
Art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului.
Deciziile Curții Constituționale nr. 255/2005, nr. 421/2007, nr. 1.008/2009, nr. 1.189/2008 și nr. 761/2014.
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