Daniel Udrescu: Ce se întâmplă de fapt cu economia europeană

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 6 sept. 2026, 10:23

Răspunsul adevărat nu este că există un comandament secret care a decis să sărăcească Europa. Explicația este mai gravă și mai banală. Conducătorii europeni au urmărit simultan obiective incompatibile, au transferat costurile asupra populației și producătorilor, iar când rezultatele au devenit vizibile au continuat să apere modelul pentru a nu-și recunoaște eroarea.

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