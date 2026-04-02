Cum arată al doilea pachet de măsuri în criza de la pompă. Guvernul ar putea aplica scenariul din 2022, „contribuție voluntară” de la benzinării

Guvernul lucrează în aceste zile la al doilea pachet de măsuri pentru criza de la pompă. Sunt două scenarii pe masă, unul ar fi reducerea graduală a accizei pentru motorină, potrivit surselor. O altă măsură care se ia în calcul ar fi compensarea voluntară din partea benzinăriilor cu 25 de bani și 25 de bani din partea statului. Un sistem similar cu 2022.

Plafonarea adaosului la pompă nu a dat prea mare randament și asta pentru că ieftinirea este una infimă. La acest moment, românii plătesc pentru un litru de motorină standard 10 lei și 8 bani, benzină standard 9 lei și 43 de bani.

Atât motorina premium, cât și benzina premium sunt trecute de 10 lei: 10 lei și 54 de bani motorină premium și 10 lei și 6 bani benzină premium. Guvernul trebuie să pregătească și al doilea pachet de măsuri pentru a reduce prețurile la pompă.

Se ia în calcul reducerea accizei, însă conform surselor Realitatea Plus acest lucru nu se va întâmpla, ci se va merge pe contribuție voluntară, adică statul să acopere 25 de bani și benzinăria să acopere alți 25 de bani pe litru, iar scăderea să fie de doar 50 de bani pe litru.