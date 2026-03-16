Cristian Rizea prezintă la Rizea TV dovada de la Poliția din Monte Carlo că lichidul aruncat asupra sa a fost doar suc de roșii
Fostul deputat Cristian Rizea a prezentat pe Rizea TV documentul primit de la poliția din Monte Carlo, care confirmă că lichidul aruncat asupra sa în timpul incidentului de pe terasa unui restaurant a fost doar suc de roșii și nu o altă substanță.
Rizea susține că doi bărbați l-ar fi stropit la instigarea omului de afaceri Nuredin Beinur. Acesta a recunoscut că persoanele implicate sunt nepoții săi și a declarat că au fost duși la poliție pentru audieri, motivând gestul prin faptul că fostul parlamentar i-ar fi jignit fiica.
Fostul deputat a lăudat reacția rapidă a polițiștilor din Monte Carlo, afirmând că intervenția lor și documentele oficiale clarifică pe deplin circumstanțele incidentului.
