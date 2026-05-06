Consultări la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan

Președintele României, Nicușor Dan, exclude varianta alegerilor anticipate și susține că va începe discuții cu partidele pentru formarea unui nou guvern în termen rezonabil. Conform surselor Realitatea PLUS, chiar astăzi ar urma să înceapă consultările de la Palatul Cotroceni cu liderii-cheie.

Conform surselor menționate, Nicușor Dan ar urma să se întâlnească astăzi cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu cel al PNL Ilie Bolojan.

Încep consultările pentru formarea unui nou guvern. Șeful statului a precizat că discuțiile vor începe într-un cadru informal, urmând ca apoi să aibă loc întâlniri oficiale cu delegațiile partidelor parlamentare, în vederea conturării unei noi majorități și a formării noului executiv.

Președintele Nicușor Dan a exclus varianta organizării unor alegeri anticipate. A subliniat acesta că obiectivul este găsirea unei soluții politice prin dialog și responsabilitate.

„Invit la calm, România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează”, a declarat șeful statului la Palatul Cotroceni.