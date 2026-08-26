Ciucu: Realizarea sistemului centralizat de termoficare, extrem de importantă

Publicat 26 aug. 2026, 14:11 Sursă realitatea.net

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut, miercuri, necesitatea realizării unui sistem centralizat de termoficare (SACET), arătând că întârzierea acestei reforme a generat o povară financiară ''imensă'' pentru Primăria Municipiului București (PMB).

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