Cine sunt românii care primesc 2.250 de lei lunar la salariu? Anunțul momentului făcut de Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a anunțat implementarea unui program de subvenționare masivă destinat stimulării ocupării forței de muncă în sectoare cheie. Măsura vizează sprijinirea angajatorilor care încadrează în muncă anumite categorii de cetățeni, suma fiind acordată lunar pentru fiecare persoană angajată conform noilor reglementări. Află în articol care sunt condițiile de eligibilitate, cine sunt beneficiarii direcți și cum se pot accesa aceste fonduri în martie 2026.

Piața muncii din România beneficiază în prezent de o infuzie masivă de capital public prin scheme de sprijin menite să integreze categoriile vulnerabile în economia activă. Premierul Ilie Bolojan a atras însă atenția asupra modului în care aceste fonduri sunt gestionate, subliniind că, deși intenția guvernamentală este una de asistență reală, mecanismele de implementare lasă loc unor interpretări și practici care pot afecta eficiența banilor publici.

Mecanismul de sprijin și obligațiile angajatorilor

Sistemul actual este conceput ca un stimulent direct pentru firmele care își deschid porțile către persoanele ce întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă, precum șomerii de lungă durată, persoanele care au depășit vârsta de 45 de ani sau părinții singuri. Concret, statul oferă angajatorului o subvenție lunară de 2.250 de lei, pe o perioadă de un an, pentru fiecare persoană încadrată din aceste categorii.

Această facilitate vine însă la pachet cu o condiție de stabilitate: beneficiarul ajutorului financiar are obligația de a menține raporturile de muncă pentru cel puțin 18 luni. Deși cifrele arată un interes ridicat, cu peste 13.200 de beneficiari în cursul anului trecut, distribuția acestor locuri de muncă ridică semne de întrebare. Cele mai multe angajări de acest tip au fost raportate în București, Gorj și Galați, fiind concentrate masiv în sectorul serviciilor de pază, fapt ce pune sub semnul întrebării valoarea adăugată adusă economiei pe termen lung.

Capcana sistemului „suveică” și nevoia de control

Unul dintre cele mai critice aspecte semnalate de premier este vulnerabilitatea legislației în fața unor comportamente oportuniste. În practică, s-a observat apariția unui mecanism de tip „suveică”, prin care aceleași persoane ajung să fie subvenționate de mai multe ori. Acest fenomen se produce atunci când un angajat părăsește o companie imediat după expirarea perioadei obligatorii, doar pentru a fi reangajat de o altă firmă care solicită, la rândul ei, noua subvenție de 2.250 de lei.

Această rotație artificială a forței de muncă nu doar că nu rezolvă problema integrării durabile pe piața muncii, dar transformă fondurile destinate protecției sociale într-o sursă de profit pentru companii care nu investesc real în dezvoltarea angajaților. Lipsa unui control riguros și neclaritățile din textele de lege permit acest tip de abuzuri care erodează încrederea în bunele intenții ale programelor guvernamentale.

Dincolo de impactul pur bugetar, problema semnalată de Ilie Bolojan ține de principiile fundamentale ale administrării banului public. Integritatea acestor programe depinde în totalitate de capacitatea statului de a monitoriza dacă locurile de muncă create sunt reale și sustenabile sau dacă sunt simple „vehicule” pentru încasarea subvențiilor.

Într-un context economic tensionat, în care fiecare leu din bugetul național trebuie drămuit cu atenție, transparența în utilizarea acestor fonduri devine esențială. Pentru premier, succesul acestor politici de ocupare nu trebuie măsurat doar prin numărul de subvenții acordate, ci prin măsura în care ele reușesc să transforme un șomer într-un angajat stabil, capabil să se susțină singur și după ce sprijinul financiar de la stat încetează să mai curgă.