Cine este Peter Magyar, liderul Tisza care a pus capăt dominației lui Viktor Orban după 16 ani
Peter Magyar și Viktor Orban
Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, este politicianul care a pus capăt celor 16 ani de dominație ai Fidesz în politica ungară.
Magyar are 45 de ani și este avocat de profesie și europarlamentar. A intrat în alegerile parlamentare de duminică drept primul rival credibil al lui Orbán din ultimul deceniu.
Peter Magyar a făcut parte din Fidesz încă din 2002 și, timp de peste două decenii, a ocupat funcții în instituții de stat, inclusiv posturi diplomatice la Bruxelles și poziții de conducere în agenții publice.
Mult timp a fost perceput drept un om al puterii de la Budapesta, iar până în 2023 a fost căsătorit cu Judit Varga, una dintre figurile importante ale Fidesz și fost ministru al Justiției.
Ruptura sa de Fidesz s-a produs în 2024, după scandalul grațierii care a zguduit scena politică ungară și a dus la demisia președintei Katalin Novák și a lui Judit Varga.
Scandalul a izbucnit după dezvăluirile potrivit cărora un bărbat condamnat pentru mușamalizarea unor abuzuri sexuale într-un centru pentru copii fusese grațiat. În acel moment, Péter Magyar a ieșit public și a început să denunțe corupția, modul de funcționare al puterii și mecanismele interne ale regimului Orbán, transformându-se rapid într-un lider central al opoziției.
Ascensiunea sa a fost fulgerătoare. În 2024, a lansat Tisza, o formațiune politică nouă care a obținut aproximativ 30% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European din Ungaria.
De atunci, partidul a atras un electorat foarte divers: conservatori dezamăgiți de Fidesz, tineri proeuropeni, dar și alegători preocupați mai ales de inflație, corupție, nivelul de trai și starea sistemului sanitar.
Campania lui Péter Magyar s-a construit în jurul nemulțumirii publice față de corupție, în special în legătură cu presupusa utilizare abuzivă a miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene, dar și pe fondul încetinirii economiei ungare.
- 09:21 - Ana Maria Păcuraru, analiza momentului despre alegerile din Ungaria: „Ungaria lui Orban a reamintit că diversitatea politică este parte din realitatea sa constituțională”
- 07:15 - Rezultate alegeri Ungaria. Viktor Orban pierde puterea după 16 ani
- 11:34 - Semnal de alarmă de la experți: sistemul de pensii din România se apropie de colaps
- 20:16 - Subiectul Realitatea PLUS ia amploare majoră în presa internațională. După jurnaliștii americani, cei italieni preiau cazul deciziei CNA și trag semnalul de alarmă
