Ce se întâmplă cu transportul din București după insolvența STB. Primăria a făcut anunțul

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 22 iul. 2026, 17:31

Primăria Municipiului București a transmis primele explicații după ce Societatea de Transport București (STB) a intrat în insolvență și dă asigurări că transportul public din Capitală va continua să funcționeze fără modificări pentru călători.

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