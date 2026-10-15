Ce măsuri pregătește Guvernul pentru salvarea uzinei Dacia
Uzina Dacia Mioveni
Guvernul pregătește măsuri pentru uzina Dacia de la Mioveni: energie mai ieftină, continuarea programului Rabla și sprijin pentru industria auto din România.
Ce măsuri pregătește Guvernul pentru salvarea uzinei Dacia
Ministerul Economiei a elaborat un set de propuneri menite să susțină industria auto românească și să îmbunătățească poziția fabricii Dacia de la Mioveni în cadrul grupului Renault. Printre principalele direcții de acțiune se numără reducerea costurilor cu energia, continuarea programului Rabla și adaptarea legislației la noile politici europene din domeniul auto.
Potrivit documentului prezentat de Profit.ro, autoritățile iau în calcul continuarea programului Rabla în perioada 2027–2030, cu un buget cel puțin comparabil cu cel din 2024. Măsura ar putea contribui la stimularea cererii de autoturisme și la susținerea pieței auto interne.
O altă propunere vizează elaborarea unei strategii energetice care să reducă presiunea costurilor asupra producătorilor industriali. Prețul energiei reprezintă unul dintre factorii care afectează competitivitatea uzinei de la Mioveni în comparație cu alte fabrici europene și internaționale ale grupului Renault.
Ministerul mai propune accelerarea aplicării măsurilor europene de simplificare a reglementărilor pentru industria auto și susținerea producătorilor europeni în fața concurenței neloiale. Sunt avute în vedere și adaptări legislative privind automobilele mici și accesibile.
Dacia pierde teren în fața fabricilor din alte țări
România se confruntă cu o competiție tot mai puternică din partea unor țări precum Maroc, Turcia, Spania și Slovenia, unde grupurile auto internaționale au capacități de producție.
Potrivit documentului Ministerului Economiei, costurile ridicate cu energia, presiunile salariale și fiscalitatea afectează atractivitatea României pentru viitoarele proiecte industriale ale Renault.
Situația este complicată și de evoluția producției auto. În prima jumătate a anului 2026, în România au fost fabricate 247.972 de autoturisme, cu 12,7% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025, conform datelor citate în documentul ministerial.
Autoritățile avertizează că, în lipsa unor măsuri de sprijin, declinul ar putea continua, cu efecte asupra producției și a locurilor de muncă din regiunile dependente de industria auto.
Viitorul uzinei de la Mioveni depinde de competitivitate
Avertismentele privind situația Dacia au fost formulate și de conducerea grupului Renault. Reprezentanții companiei au atras atenția asupra necesității reducerii costurilor de producție și a îmbunătățirii condițiilor economice pentru menținerea investițiilor în România.
Directorul general al Renault Group, François Provost, a cerut reducerea costurilor de producție la uzina Dacia și a solicitat autorităților măsuri care să sprijine industria auto, în special în privința prețurilor la electricitate.
Miza depășește însă activitatea unei singure fabrici. Industria auto are un rol important în economia României, prin exporturi, locurile de muncă și rețeaua de furnizori care depinde de producția de automobile.
Măsurile pregătite de Guvern urmăresc să reducă dezavantajele competitive și să păstreze România pe lista destinațiilor atractive pentru investițiile viitoare. Totuși, propunerile ministerului nu reprezintă, în sine, garanția că noi modele sau proiecte Renault vor fi alocate uzinei de la Mioveni.
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