CCR validează bugetul pe 2026
26 mar. 2026, 11:43
Actualizat: 26 mar. 2026, 11:44
Curtea Constituțională a României a decis respingerea sesizării formulate de Alianța pentru Unirea Românilor privind constituționalitatea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2026.
Prin această hotărâre, judecătorii constituționali au stabilit că prevederile bugetare respectă Legea fundamentală, înlăturând astfel ultimul obstacol juridic înainte de promulgare.
În consecință, bugetul pentru 2026 este considerat constituțional și urmează să fie transmis președintelui României pentru promulgare, pas necesar pentru intrarea sa în vigoare.
Citește și:
- 16:44 - Disponibilizări masive la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță tăierea a 30% din posturi și comasări de instituții
- 13:26 - BNR avertizează: reducerea taxelor la carburanți ar agrava deficitul bugetar
- 12:30 - Călin Georgescu, mesaj de susținere pentru „tricolori” înainte de Turcia – România: „Sunteți descendenții unui popor demn!”
- 11:12 - Industria auto din România se reorientează. Companiile care produc pentru constructorii de mașini vor să fabrice echipamente militare
Mai multe articole despre
