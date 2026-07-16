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CCR a blocat ordonanța privind litigiile salariale ale bugetarilor. Ce efect are decizia?
Curtea Constituțională a României
Publicat16 iul. 2026, 20:37
Actualizat16 iul. 2026, 20:41
Sursărealitatea.net
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională ordonanța de urgență prin care Guvernul instituise o procedură specială pentru soluționarea proceselor referitoare la salariile, pensiile și alte drepturi sociale ale personalului plătit din fonduri publice. Decizia ar putea avea un efect semnificativ în situațiile în care bugetarii sau pensionarii și-au cerut în instanță drepturile cuvenite și neachitate.
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