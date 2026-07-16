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CCR a blocat ordonanța privind litigiile salariale ale bugetarilor. Ce efect are decizia?

Curtea Constituțională a României

Curtea Constituțională a României

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat16 iul. 2026, 20:37
Actualizat16 iul. 2026, 20:41
Sursărealitatea.net

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională ordonanța de urgență prin care Guvernul instituise o procedură specială pentru soluționarea proceselor referitoare la salariile, pensiile și alte drepturi sociale ale personalului plătit din fonduri publice. Decizia ar putea avea un efect semnificativ în situațiile în care bugetarii sau pensionarii și-au cerut în instanță drepturile cuvenite și neachitate.

În comunicatul CCR se explică faptul că cei nouă magistrați au luat decizia în unanimitate, întrucât Guvernul nu a putut justifica existența unei situații de urgență care să necesite o ordonanță de această natură.

Motivarea adoptării ordonanţei de urgenţă este una formală, nefiind invocată existenţa unei situaţii extraordinare, preexistente, cuantificabile şi obiective, care să necesite reglementarea imediată, astfel încât a constatat încălcarea art.115 alin.(4) din Constituţie, a argumentat CCR.

Chiar dacă nu au contestat intenția Guvernului de a unifica practica judiciară în litigiile privind salariile, pensiile și alte drepturi sociale, judecătorii constituționali nu au găsit justificarea pentru procedura de urgență.

Ordonanţa de urgenţă criticată urmăreşte instituirea unei proceduri speciale pentru soluţionarea litigiilor privind salariile, pensiile şi alte drepturi sociale ale personalului plătit din fonduri publice, prin crearea unui mecanism de unificare a practicii judiciare. Totuși, existenţa unei practici neunitare nu reprezintă o situaţie extraordinară, fiind inerentă oricărui sistem judiciar, iar mecanisme privind asigurarea unei jurisprudenţe unitare, precum recursul în interesul legii şi hotărârile prealabile, sunt deja reglementate de Codul de procedură civilă, se mai arată în comunicatul CCR.

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