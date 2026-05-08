Castelul Bran, preluat de afaceristul care administrează moștenirea lui Elvis Presley! Cine este Joel Weinshanker
Castelul Bran
Omul de afaceri american Joel Weinshanker, figura centrală din spatele administrării moștenirii lui Elvis Presley, a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB), relatează Profit.ro.
Tranzacția s-a realizat prin intermediul grupului său, Ad Populum, și vine la scurt timp după ce moștenitorii principesei Ileana a României au câștigat controlul integral asupra companiei în urma unui arbitraj internațional în SUA.
Prin intermediul firmei VT Bran, înființată special de grupul american Ad Populum, investitorul a preluat 80% din părțile sociale ale CADB. Odată cu această mișcare, fosta companie asociată, Bran Capital Beteiligungs, care deținea anterior 33,33%, a ieșit din acționariat.
Restul de 20% a rămas în posesia moștenitorilor, coproprietari ai castelului, cu următoarea distribuție: Dominic Habsburg Lothringen – 6,67%, Alexandra Ferch (născută Holzhausen) – 2,67%, Georg Holzhausen – 2%, Johann Holzhausen – 2%, Anton Sandhofer – 1,67%,, Andrea Alexandra Sandhofer – 1,67%, Elisabeth Viktoria Sandhofer – 1,66% și Margareta Sandhofer – 1,66%.
Înaintea acestei achiziții, acțiunile erau deținute de arhiducele Dominic Habsburg Lothringen (33,34%), Bran Capital Beteiligungs (33,33%), familiile Holzhausen (16,67% cumulat) și Sandhofer (16,66% cumulat).
Joel Weinshanker este recunoscut la nivel global pentru gestionarea Graceland, faimoasa reședință a lui Elvis Presley din Memphis, ocupându-se de turismul, licențierea și evenimentele asociate legendarului artist.
El controlează grupul Ad Populum, un conglomerat în plină expansiune specializat în entertainment, lifestyle și obiecte de colecție.
