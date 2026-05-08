Castelul Bran, preluat de afaceristul care administrează moștenirea lui Elvis Presley! Cine este Joel Weinshanker

Omul de afaceri american Joel Weinshanker, figura centrală din spatele administrării moștenirii lui Elvis Presley, a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB), relatează Profit.ro.

Tranzacția s-a realizat prin intermediul grupului său, Ad Populum, și vine la scurt timp după ce moștenitorii principesei Ileana a României au câștigat controlul integral asupra companiei în urma unui arbitraj internațional în SUA.

Prin intermediul firmei VT Bran, înființată special de grupul american Ad Populum, investitorul a preluat 80% din părțile sociale ale CADB. Odată cu această mișcare, fosta companie asociată, Bran Capital Beteiligungs, care deținea anterior 33,33%, a ieșit din acționariat.

Restul de 20% a rămas în posesia moștenitorilor, coproprietari ai castelului, cu următoarea distribuție: Dominic Habsburg Lothringen – 6,67%, Alexandra Ferch (născută Holzhausen) – 2,67%, Georg Holzhausen – 2%, Johann Holzhausen – 2%, Anton Sandhofer – 1,67%,, Andrea Alexandra Sandhofer – 1,67%, Elisabeth Viktoria Sandhofer – 1,66% și Margareta Sandhofer – 1,66%.

Înaintea acestei achiziții, acțiunile erau deținute de arhiducele Dominic Habsburg Lothringen (33,34%), Bran Capital Beteiligungs (33,33%), familiile Holzhausen (16,67% cumulat) și Sandhofer (16,66% cumulat).

Joel Weinshanker este recunoscut la nivel global pentru gestionarea Graceland, faimoasa reședință a lui Elvis Presley din Memphis, ocupându-se de turismul, licențierea și evenimentele asociate legendarului artist.

El controlează grupul Ad Populum, un conglomerat în plină expansiune specializat în entertainment, lifestyle și obiecte de colecție.