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Canada impune din 8 septembrie suprataxe vamale unor produse americane

Suprataxe vamale impuse de Canada

Suprataxe vamale impuse de Canada

Scris deStoica Marian
Publicat26 aug. 2026, 13:48
Sursărealitatea.net

Suprataxarea vamală va fi impusă unor produse americane, precum oțeluri, lactate, produse agricole, electronice și electrocasnice.

Canada a anunțat că va impune din 8 septembrie suprataxe vamale unor produse americane, precum oțeluri, lactate, produse agricole, electronice și electrocasnice.

Ministrul finanțelor a precizat că Guvernul de la Ottawa va debloca miliarde de dolari canadieni pentru a sprijini sectoarele cele mai afectate de războiul comercial cu Statele Unite.

Președintele Donald Trump a amenințat că va majora cu 50% taxele de import pentru toate autovehiculele și oțelul de la nord de graniță, agravând astfel conflictul comercial, în urma eșecului negocierilor de săptămâna trecută.

Trump a negat marți că ar fi făcut imposibil dialogul pentru că a atacat comunitatea francofonă și a spus că ia în considerare schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America.

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