Bolojan vine cu vești proaste pentru șoferi: „Nu vom putea anula creșterea de prețuri a carburanților”

Sursă: Realitatea Financiara

Guvernul se pregătește să adopte o ordonanță de urgență privind situația de criză de pe piața carburanților, însă calendarul a fost perturbat de un obstacol procedural neașteptat. Ședința de Guvern în care trebuiau adoptate măsurile a fost amânată după ce Consiliul Economic și Social nu a emis avizul necesar, iar premierul Ilie Bolojan a explicat care este noul termen și ce poate, dar și ce nu poate face Executivul în fața scumpirilor.

De ce a fost amânată ședința de Guvern

Proiectul de ordonanță era pregătit, însă procedura legală impune obținerea avizului CES înainte de adoptare. Organismul a ales să nu se pronunțe și a solicitat organizarea unui consiliu tripartit, invocând rezerve exprimate de mediul de afaceri. Premierul a explicat situația:

„Pe fondul discuțiilor legate de prețul carburanților am pregătit acest prim proiect de ordonanță și astăzi CES-ul, care este un organism care trebuie să avizeze acest tip de proiecte, a amânat pronunțarea unei decizii. Ei trebuie să dea un aviz dacă este sau nu favorabil, solicitându-ne să facem o întâlnire într-un consiliu tripartit la care să participe și patronatele, pentru că a fost o rezervă din partea patronatelor", a spus Bolojan la un post TV.

Calendarul anunțat de premier: OUG cel târziu joi

Bolojan a dat asigurări că procedura va fi reluată rapid și a anunțat un calendar precis pentru deblocarea situației:

„Drept urmare, mâine la ora 11:00 va fi un consiliu tripartit (...) și de la ora 12:30 va fi acest CES (...) Mâine după-amiază sau cel târziu joi, în ședința de Guvern, să putem adopta acest act normativ.” Cu toate acestea, premierul a adăugat că acest act normativ nu garantează scăderea prețurilor la pompă: „Nu vom putea anula creșterea de prețuri a carburanților"

De unde vine scumpirea și de ce România nu poate rămâne imună

Premierul a plasat creșterea prețurilor la carburanți în contextul său internațional, subliniind că România nu face excepție de la o tendință globală generată de conflictul din Golful Persic:

„Avem pe toată piața din toată lumea, inclusiv din România, ca urmare a războiului din Golful Persic, dată de la care, așa cum știm cu toții, avem o creștere a prețurilor la țiței și motorină de peste 50% sau 70%, lucru care ne impactează și pe noi, impactează toate țările UE ."

Ce a făcut Guvernul până acum pentru a ține prețurile în frâu

Înainte de adoptarea ordonanței, autoritățile au apelat la un instrument mai puțin formal: dialogul direct cu marile rețele de benzinării din România, pentru a tempera ritmul transferării scumpirilor către consumatori. Bolojan a descris această abordare și limitele ei:

„Ceea ce am făcut până acum, prin dialogul cu marile rețele de benzinării din România, a fost să ne asigurăm că această creștere de preț nu se mută direct în buzunarele românilor, ci este o creștere de preț care este mult mai lentă decât creșterea prețurilor atât pe piețele internaționale, dar și verificând ce se întâmplă în majoritatea țărilor UE, vedem că prețurile sunt la un nivel mai ridicat, dar asta nu înseamnă că orice vom face în perioada următoare vom putea anula această creștere de prețuri care ne impactează."

Avertismentul premierului: peste 70% din combustibil vine din import

Bolojan a fost direct în privința limitelor pe care orice măsură guvernamentală le are în fața presiunilor externe. Dependența ridicată de importuri plasează România într-o poziție vulnerabilă față de perturbările din lanțurile globale de aprovizionare:

„O bună parte din țițeiul și motorina pe care le folosim în România, peste 70% din total, este din import, iar aceste blocaje din Golf, legate de transportul de țiței și motorină din zona respectivă către toate țările lumii, au un impact global pe care nu îl putem evita."

