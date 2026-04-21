Gabriela Firea, atac dur la adresa premierului Bolojan: „Scenariul unei guvernări minoritare ar fi un dezastru și mai mare"

Sursă: Realitatea Financiara

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a dezvăluit, în exclusivitate la Realitatea Plus, de ce relația PSD cu premierul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct critic. Firea a susținut că premierul ar fi ignorat constant opiniile care nu proveneau din cercul său apropiat și a avertizat că scenariul unui guvern minoritar ar fi „catastrofal”.

Bolojan își imaginează că poate guverna minoritar cu voturile PSD și AUR?

„Am auzit astăzi scenariul unei guvernări minoritare în Parlament. Vă spun sincer că ar fi un dezastru și mai mare. Am fost senator două mandate, știu ce înseamnă să fii în Parlament și să susții guvern minoritar și să vă spun de ce, pentru că guvernul va conduce prin ordonanțe, ordonanțe criticate de către USR și președinte. Nu spuneau ei că nu mai dăm ordonanțe ca pe timpurile vechi?!”

Firea a continuat explicând consecințele unui asemenea scenariu.

„Ca guvern minoritar ei vor conduce în mare parte prin ordonanțe care vor produce efecte. Și atunci ce se vor aștepta, ca totuși proiectele lor să fie votate în Parlament de către cine? Tot de PSD, de AUR, de celelalte partide politice . Deci, acest mesaj mi se pare foarte periculos, să creeze senzația că se poate și fără PSD și fără AUR la guvernare, că se descurcă PNL cu USR și cu UDMR, dar aruncând bomba socială în Parlament, la celelalte partide pe care nu le vor la guvernare.”

Europarlamentarul a criticat și modul în care ar urma să fie împărțite responsabilitățile:

„Ei să rămână cu toți secretarii de stat, cu prefecți, cu șefi de concentrate și PSD și cu ceilalți să le voteze lor proiectele pentru că vor veni să spună: nu sunteți responsabili, sunt proiecte din PNRR. Nu merge așa: dacă vă asumați guvernarea, duceți-o până la capăt. Nu doar prin ordonanțe de urgență și oricum, chiar dacă ele creează efecte, normal este să existe parlamentarismul și dezbaterile în comisii și în Parlament și modificările necesare.”

„Când ești pe locul trei la parlamentare și vrei să fii vioara întâi…”

Firea a vorbit și despre tensiunile din interiorul coaliției, susținând că PSD a venit cu propuneri „corecte”, respinse însă de premier.

„În cadrul întâlnirilor care aveau loc în coaliție, din păcate, tot ceea ce propunea PSD, lucruri corecte, absolut corecte, susținute de către specialiștii noștri și, bineînțeles, anunțate de către președintele Grindeanu, premierul spunea în final că nu este de acord. Când i se aduceau contraargumente pe masa dezbaterii, spunea: «Da, am înțeles ce spuneți, dar eu mi le asum să fac cum doresc eu». Cred că suntem acum într-un moment în care unii învață abecedarul politic și alții, dar tot din acea zonă, sunt la grădinița Constituției.”

Europarlamentarul a subliniat că guvernarea de alianță presupune colaborare și respect reciproc:

„Pentru că nu cred că trebuie acum să învețe cineva ce înseamnă politică de alianțe, ce înseamnă un guvern al unei alianțe. Nu suntem prima țară și nici nu vom rămâne ultima cu un guvern de alianțe în cadrul eșichierului, pentru că nu sunt partide din aceeași zonă politică, dar nu este o premieră și s-a guvernat bine pentru oameni atunci când a existat colaborare, când a existat respect de toate părțile și când fiecare voce a fost ascultată.”

În final, Firea a transmis un mesaj ferm:

„Dar în momentul în care ești pe locul trei la alegerile parlamentare și vrei să fii vioara întâi, îți asumi că se pot întâmpla acțiuni politice, bineînțeles în cadrul constituțional și în cadrul, cred eu, cel mai corect din punct de vedere al democrației, și anume parlamentarismul.”