Bolojan îi pune pe români să plătească factura austerității. Furia din societate, tot mai mare pe fondul scumpirilor

Românii plătesc tot mai scump pentru măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan! Taxele noi, accizele majorate și banii luați din buzunarele oamenilor pentru măriri de taxe i-au adus pe cetățeni în pragul disperării. Nimeni nu a scăpat neatins de deciziile lui Ilie Bolojan. Pensionarii abia fac față cheltuielilor, bugetarii încearcă din răsputeri să blocheze noul val de tăieri din salarii, fermierii și antreprenorii spun că sunt împinși către faliment, iar elevii din familiile sărace riscă să rămână fără burse în vacanțe. Guvernul demis continuă să vorbească despre așa-zisele „sacrificii necesare”, însă românii spun că nu mai au de unde să dea.
Taxe și accize mai mari. Românii plătesc mai mult
Măsurile fiscale luate de Ilie Bolojan au venit cu promisiunea că pe viitor vor produce efecte pozitive, însă premierul preferă să ignore faptul că cele negative se manifestă imediat.
Încă de la începutul mandatului său, Ilie Bolojan i-a lovit pe români cu majorarea TVA, cu creșterea accizelor la carburanți și majorări de taxe pentru anumite venituri și activități, cât și cu reținerea CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei. Mulți economiști spun acum că măsurile au fost ineficiente, fiindcă nu au adus contribuții semnificative la buget, iar țara a rămas fruntașă în topurile negative din Uniunea Europeană.
Furioși sunt și fermierii. Cer de luni de zile măsuri pentru ieftinirea motorinei și compensații pe fondul interzicerii exporturilor de animale.
De departe, mediul de afaceri și micii antreprenori au fost puternic afectați de taxarea suplimentară a unor venituri din capital, precum dividendele și câștigurile financiare. Astfel de măsuri au redus semnificativ apetitul afacerilor românești pentru extindere și au dat mai mult spațiu de manevră marilor corporații.
Austeritatea lui Bolojan lovește în toate categoriile
De cele mai ample reacții s-a lovit până acum legea salarizării, prin care multe venituri vor fi reduse. Majoritatea sindicatelor se împotrivesc proiectului. Au fost și se anunță proteste și greve de amploare.
Reprezentanții medicilor au criticat dur toate formele legii. Chiar și în fața grevelor din spitale și a noilor proteste anunțate, Ilie Bolojan nu a dat niciun semn că vrea să renunțe.
Și profesorii sunt nemulțumiți de actuala lege salarizării, în forma promovată de Ilie Bolojan.
Elevii și studenții care inițial și-au pus speranța în Ilie Bolojan și l-au susținut au devenit o țintă a guvernului condus de acesta. De anul trecut, fondul de burse pentru mediul universitar a fost diminuat considerabil, iar perioada de acordare a fost redusă. Acum, guvernul demis a lansat în dezbatere și tăierea burselor sociale pentru elevi.
Foarte mulți copii depind de puținii bani pe care îi primesc.