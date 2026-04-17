Bolojan, despre reformarea companiilor de stat: „Pierderi enorme înseamnă prăduirea banului public”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Radio România Actualități, că firmele de stat trebuie administrate mai eficient, iar menținerea companiilor cu pierderi mari echivalează cu „prăduirea indirectă a banului public”.

Șeful Executivului a afirmat că problema reformării companiilor de stat a fost discutată în toate etapele de guvernare, însă rezultatele au întârziat să apară. Potrivit acestuia, orice companie care înregistrează pierderi mari, fără ca acestea să fie corectate, ajunge să afecteze direct bugetul public.

Bolojan: „Orice companie – care are niște pierderi enorme, care nu sunt corectate – înseamnă prăduirea indirectă banului public”

„Dacă vrem să ne fie mai bine, companiile de stat, de exemplu, trebuie guvernate mai bine. Și modul de a gestiona, de a îmbunătăți companiile de stat a fost o discuție în fiecare etapă a guvernării, cum îmbunătățim lucrurile, cum putem schimba lucrurile, cum putem face ca lucrurile să meargă mai bine, pentru că orice companie – care are niște pierderi enorme, care nu sunt corectate – înseamnă prăduirea indirectă banului public”, a declarat Ilie Bolojan.

„Toate aceste companii care merg pe piedere sunt subvenționate”

Întrebat cine va suporta pierderile CFR Marfă, companie care urmează să intre în procedură de faliment începând cu 31 mai, premierul a arătat că o parte dintre pierderi provin din restanțe la bugetul de stat, iar o altă parte din subvențiile acordate de-a lungul timpului.

„Pierderile de la CFR Marfă parte sunt de la bugetul de stat, sunt restanțe la buget de stat, parte au fost diferite subvenții care au fost oferite. Și toate aceste companii, de exemplu, care merg pe pierdere, sunt subvenționate. Gândiți-vă că doar pierderile la Combinatul Oltenia au fost anul trecut de 200 de milioane de euro, de un miliard de lei”, a declarat Bolojan.

Referitor la preluarea activității CFR Marfă de către Carpatica Feroviar, premierul a explicat că, atunci când o companie nu mai poate fi salvată, dar activează într-un domeniu strategic, soluția aplicată este intrarea acesteia într-o formă de insolvență sau faliment controlat, urmată de preluarea activității de către o altă entitate.

„În mod evident, constatându-se că o companie nu poate fi salvată, dar domeniul ei de activitate este unul strategic, soluția pe care se adoptă în astfel de situații, nu doar în România, este ca această companie intră într-o formă de insolvență sau de faliment controlat și o altă companie ia locul. Dar dacă nu îmbunătățim lucrurile, dacă nu schimbăm metehnele vechi, n-am făcut nimic”, a declarat Ilie Bolojan.