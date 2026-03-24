Bolojan cheamă sindicatele și patronatele la consultări pe ordonanța care declară stare de criză pe piața carburanților, înainte să dea undă verde actului normativ
Orice zi de întârziere aduce pierderi uriașe, în special in agricultură
Miercuri, Palatul Victoria va găzdui o întâlnire importantă a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. La eveniment sunt așteptați reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor, care vor discuta direct cu membrii Guvernului și cu premierul Ilie Bolojan.
Tema principală a discuțiilor va fi proiectul de Ordonanță de Urgență ce prevede declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Actul normativ, care urma să fie adoptat inițial astăzi, a fost amânat, iar acum va fi discutat cu partenerii sociali pentru a analiza impactul asupra economiei și populației. Prin acest proiect, Guvernul urmărește plafonarea adaosului comercial și instituirea unor măsuri pentru gestionarea crizei pe piața carburantului.
Discuțiile cu partenerii sociali
Reprezentanții sindicatelor și patronatelor vor avea ocazia să dezbată toate măsurile propuse și efectele acestora în perioada imediat următoare. Specialiștii au atras atenția că, în forma inițială prezentată, ordonanța nu ar aduce efecte semnificative asupra pieței. În cadrul întâlnirii vor fi clarificate aceste aspecte, iar consultările vor contribui la ajustarea proiectului înainte de adoptarea finală.
Calendarul adoptării ordonanței
După discuțiile de la Palatul Victoria, urmează ca Guvernul să se reunească într-o ședință oficială în care să fie adoptată ordonanța de urgență. Întâlnirea va avea loc în Sala Muntenia și va fi prezidată de premierul Ilie Bolojan.
Invitația oficială
Potrivit convocării transmise oficial: „Vă informăm că miercuri, 25 martie 2026, ora 11.00, va avea loc întâlnirea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, convocat în baza articolelor 82, 85 şi 88 alin. (1) ale Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Întâlnirea va avea loc la Palatul Victoria, Sala Muntenia și va fi prezidată de domnul Ilie Bolojan, prim-ministrul României”.
Ordinea de zi
Discuțiile vor fi centrate pe: „Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei”.
