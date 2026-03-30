Bogdan Ivan, ministrul Energiei: reducerea prețului carburanților depinde de măsuri fiscale directe

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că autoritățile analizează noi soluții pentru scăderea prețurilor la carburanți, subliniind că impactul real asupra tarifelor de la pompă poate veni în principal din intervenții fiscale.

Ce a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Brăila, unde oficialul a precizat că o ședință tehnică dedicată acestui subiect va avea loc luni. Discuțiile vor viza scenarii concrete pentru reducerea costurilor suportate de consumatori.

Potrivit ministrului, există două direcții principale prin care statul poate interveni eficient: diminuarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) sau reducerea accizei aplicate combustibililor. Ambele măsuri sunt considerate instrumente directe care pot influența prețul final plătit de șoferi.

„Mâine va avea loc o şedinţă de lucru extrem de aplicată, pe scenarii, referitoare la ceea ce am spus încă de acum o lună de zile, din partea Ministerului Energiei şi a PSD, asupra a ceea ce am spus încă de acum o lună de zile, şi anume că o scădere reală a preţului final la pompă poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, poate să vină doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor”, a declarat Bogdan Ivan , duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Brăila.

Ivan a explicat că, în contextul creșterii prețurilor la carburanți, statul a înregistrat venituri suplimentare, în special din TVA. În acest sens, el a propus ca aceste încasări în plus, calculate pentru luna martie și perioada recentă de criză, să fie redirecționate către populație printr-un mecanism transparent de compensare.

„Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene, dar în România e în continuare o opţiune, şi doi - reducerea proporţională a accizei, cu un mecanism extrem de clar. Pe de-o parte, în această perioadă statul român are venituri suplimentare din creşterea preţurilor, încasare suplimentară din TVA. Se calculează tot ce încasează suplimentar Ministerul de Finanţe, în această perioadă, în luna martie, plus cele 3 luni de criză în domeniul carburanţilor. Iar toţi aceşti bani, într-o formă foarte clară şi transparentă, se întorc înapoi în buzunarul oamenilor” , a explicat Ivan.

Ministrul a subliniat că, într-un context economic dificil, povara nu ar trebui suportată exclusiv de cetățeni sau de companii, ci împărțită și de stat. În opinia sa, este necesară o intervenție rapidă pentru a echilibra efectele crizei asupra consumatorilor.

„Nu e normal ca în momentul în care oamenii sunt cei care iau o parte din presiunea acestei crize internaţionale şi suportă această criză, vin companiile, după decizia din această săptămână, care suportă şi ele, în parte, această criză, e normal ca şi statul să fie cel care vine să sprijine în momentul de faţă oamenii şi să suporte şi el o parte din această presiune, din banii suplimentari pe care i-a încasat în această perioadă. Imediat după ce va exista o decizie, care sper să fie luată cât mai repede, în contextul în care mâine se împlinesc patru săptămâni de la data la care am propus pentru prima dată un set de 5 măsuri în cadrul coaliţiei de guvernare şi e nevoie ca aceste decizii să fie luate de îndată, cel târziu săptămâna viitoare” , a mai spus Bogdan Ivan.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a anunțat că un nou pachet de măsuri ar urma să fie adoptat în scurt timp, cel mai probabil până la finalul zilei de luni. Printre variantele luate în calcul se află reducerea accizei, considerată una dintre cele mai rapide soluții pentru temperarea prețurilor la pompă.

Autoritățile urmează să ia o decizie finală în perioada imediat următoare, în contextul presiunilor tot mai mari generate de creșterea costurilor la combustibili.