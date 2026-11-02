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Bogdan Hossu (Cartel Alfa) cere tăierea subvențiilor pentru partide: „Să se anuleze finanțarea de la buget”

Bogdan Hossu (Cartel Afla/foto: FB)

Bogdan Hossu (Cartel Afla/foto: FB)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat2 nov. 2026, 21:04
SursăRealitatea PLUS

În plină dezbatere despre deficitul bugetar și măsurile de austeritate, liderul Cartel ALFA, Bogdan Hossu, lansează o propunere cu impact politic major: eliminarea subvențiilor acordate partidelor de la bugetul de stat. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, sindicalistul susține că decizia ar reprezenta un semnal de solidaritate într-o perioadă în care cetățenilor li se cere să suporte costurile ajustărilor economice.

Bogdan Hossu: Partidele trebuie să renunțe la subvențiile de la stat

Președintele Confederației Naționale Sindicale Cartel ALFA, Bogdan Hossu, a declarat că i-a transmis premierului Luca Niculescu, la întâlnirea acestuia cu sindicatelor, propunerea de eliminare a subvențiilor acordate partidelor politice din bugetul de stat.

Potrivit liderului sindical, o astfel de măsură ar demonstra că eforturile pentru reducerea deficitului sunt împărțite între toate categoriile sociale și instituționale.

Am comunicat, pentru că ar fi un semnal pozitiv pentru cetățeni, să se anuleze subvenția de la bugetul statului pentru partidele politice ca, într-adevăr, toată lumea să resimtă și să facă un efort în conjunctura actuală de deficit excesiv.

a declarat Bogdan Hossu, președinte Cartel Alfa..

Nu s-a discutat despre majorări de taxe

Întrebat dacă la discuțiile cu premierul s-au analizat eventuale creșteri de taxe pentru finanțarea majorărilor de pensii și salarii, Hossu a precizat că acest subiect nu a fost abordat. În schimb, liderul sindical a ridicat problema unei companii care deține un combinat industrial și care ar avea datorii uriașe către statul român.

Compania indiană care deține combinatul are o datorie de peste 400 de milioane de euro către bugetul statului și care, de fapt, nu este executată ca atare. În momentul respectiv, dacă indianul va vinde compania, statul va recupera probabil mai puțin de o treime din datorie, ceea ce este anormal.

a afirmat acesta.

Cartel ALFA critică reducerea taxelor pentru marile companii

Bogdan Hossu a contestat și planurile privind a doua etapă de reducere a taxelor pe cifra de afaceri pentru companiile care depășesc 100 de milioane de euro cifră de afaceri. Liderul sindical consideră că, în actualul context economic, măsura ar trebui amânată cel puțin un an.

Suntem de acord că suntem într-o situație dificilă, dar nu este normal să se aplice a doua etapă de reducere a taxelor pe cifra de afaceri pentru companiile cu peste 100 de milioane de euro cifră de afaceri, care ar trebui să se anuleze de la 1 ianuarie 2027. Se poate face o prorogare pentru un an de zile dacă, într-adevăr, suntem într-o situație dificilă. În momentul respectiv, trebuie toată lumea să strângă cureaua.

a mai precizzat liderul cartel Alfa..
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