BNR: IRCC a coborât la 5,58% pe an
BNR
Indicele este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice
Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a coborât la 5,58% pe an, de la 5,68% în urmă cu trei luni, arată datele publicate marți de Banca Naţională a României (BNR).
Indicele este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2025.
Conform OUG 19/2019, pentru creditele acordate în moneda naţională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobânda variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naţionale a României.
IRCC se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor, potrivit Agepres.
În ceea ce priveşte indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, acesta era marţi de 5,88% pe an, în stagnare faţă nivelul din şedinţa precedentă.
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News