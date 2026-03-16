Blocaj total în Coaliție. Bugetul României, în aer! PNL refuză amendamentele neagreate în prealabil, iar PSD a depus multe

Conducerea PNL a decis, cu vot unanim, să interzică parlamentarilor liberali susținerea oricărui amendament la Legea Bugetului care nu a primit „unda verde” la negocierile prealabile.

Disputa politică pe marginea bugetului de stat pentru anul 2026 a atins cote maxime în Parlament, generând o fractură deschisă între principalii parteneri de guvernare, PNL și PSD. Tensiunile au explodat la scurt timp după ce social-democrații au prezentat o listă extinsă de amendamente, gest urmat imediat de o replică dură a liberalilor. Conducerea PNL a anunțat oficial că nu va susține nicio modificare care nu a fost prealabil agreată în forurile de decizie ale coaliției, adoptând o strategie de blocaj care pare să beneficieze, în mod surprinzător, de sprijinul opoziției din partea USR.

Grindeanu face apel la AUR pentru banii sociali

În acest context tensionat, Sorin Grindeanu a lansat un apel public neașteptat către formațiunea AUR, solicitând sprijin parlamentar pentru a trece „Pachetul de Solidaritate”. Liderul social-democrat a subliniat că miza acestor amendamente depășește interesele de partid, vizând categorii vulnerabile precum pensionarii, familiile cu copii, persoanele cu dizabilități și micii antreprenori. Grindeanu a respins rolul de „ficus” al PSD în guvernare, insistând că prioritățile sociale trebuie să primeze în fața rigorilor politice impuse de partenerii liberali.

Propunerile PSD vizează, în principal, eliminarea plății CASS pentru mame, invalizi, veterani și personal monahal, alături de ajutoare financiare destinate unui număr de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și familiilor cu venituri reduse. De cealaltă parte, opoziția a intrat în joc cu propriile revendicări radicale. AUR propune indexarea pensiilor cu 5%, scutiri de impozit pentru locuințele sub 150 mp și reducerea cotelor de TVA la 19% și 9%.

Grupul PACE vrea salariul minim brut 5.000 de lei

Simultan, grupul parlamentar PACE – Întâi România a depus un set de zece amendamente care ar putea pune o presiune uriașă pe execuția bugetară. Printre acestea se numără creșterea salariului minim brut la 5.000 de lei, majorarea semnificativă a alocațiilor pentru copii și dublarea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap. De asemenea, aceștia solicită măsuri fiscale agresive, precum reducerea TVA la carburanți la 15% și scăderea impozitului pe profit la 10%, propuneri care complică și mai mult negocierile din comisiile de specialitate.