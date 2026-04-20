Bitcoin a atins cel mai ridicat nivel de la începutul lunii februarie, pe fondul optimismului legat de redeschiderea canalulu Ormuz
Bitcoin a trecut printr-o perioadă de scădere
Bitcoin a urcat la 78.400 de dolari săptămâna trecută, cel mai ridicat nivel de la începutul lunii februarie. Analiștii intrepretează această evoluție ca un semn de optimism legat de progreselor înregistrate în discuțiile dintre SUA și Iran privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.
Potrivit unei analize a analiză a platformei de investiții eToro, intrările de capital în fondurile ETF de tip spot pe bitcoin au contribuit, de asemenea, la creșterea prețului acestuia, înregistrându-se vineri, 17 aprilie, intrări de 664 de milioane de dolari, precum și o presiune generată de contractele futures, în valoare de 344 de milioane de dolari, care a dus la lichidarea traderilor care pariau pe o scădere.
În plus, Charles Schwab, una dintre cele mai mari companii de servicii financiare din SUA, cu peste 35 de milioane de utilizatori și active ale clienților de aproape 12 trilioane de dolari, a intrat săptămâna trecută pe piețele de criptoactive, cu tranzacții pentru bitcoin și ether.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News