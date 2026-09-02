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BCE cere ajutorul europenilor pentru noile bancnote euro. Callas, Beethoven și Cervantes, printre propuneri
Euro
Publicat2 sept. 2026, 08:28
SursăRealitatea.net
Banca Centrală Europeană le oferă cetățenilor șansa de a se implica în alegerea viitorului aspect al bancnotelor euro. Votul online pentru cele zece propuneri de design este deschis până la 21 septembrie 2026, iar opțiunile vizează bancnotele cu valori între 5 și 200 de euro.
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