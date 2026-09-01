Banii din PNRR, împărțiți pe relații. Legăturile dubioase cu Ilie Bolojan și fostul vicepremier șpăgar -VIDEO

Publicat 1 sept. 2026, 23:00 Actualizat 2 sept. 2026, 07:18 Sursă Realitatea PLUS

Sute de milioane de euro din PNRR au ajuns la fonduri de investiții, iar cea mai mare sumă, respectiv 45 de milioane de euro, a fost acordată unui fond condus de unul dintre prietenii controversatului Dragoș Anastasiu, apropiat al lui Ilie Bolojan. Potrivit Realitatea PLUS, în total, 380 de milioane de euro au fost puse la dispoziția acestor fonduri, iar modul în care au fost selectate companiile ridică semne de întrebare: criteriul ar fi fost unul cât se poate de simplu, „primul venit, primul servit”.

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